Российский велогонщик Асташов завоевал второе золото на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Спортсмен преодолел дистанцию в 16 км за 24 минуты 53.37 секунды и завоевал золотую паралимпийскую медаль. Вторым стал американец Аарон Кит (24 минуты 55.40 секунды). Третьим финишировал Михаэль Тойбер 24 минуты 58.67 секунды) из Германии. Добавим, немец является пятикратным паралимпийским чемпионом. Спортсмены выступили в классе С1, куда входят люди с ограниченными возможностями рук и ног.

Ранее на Паралимпиаде Асташов оказался лучшим в гонке преследования на дистанции 3 000 метров. Россиянин имеет серебряные и бронзовые награды ЧМ, а также является победителем Кубков мира и чемпионатов России.

На данный момент российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета с 21 золотой, 11 серебряными и 33 бронзовыми наградами.

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