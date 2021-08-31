Россиянин Рудаков взял бронзу на Паралимпиаде в беге на 1500 метров

На Паралимпиаде в Токио разыграли комплект медалей в беге на дистанции 1500 метров для слепых и слабовидящих. Российский легкоатлет Фёдор Рудаков занял третье место.

Золотую медаль завоевал бразилец Ельцин Жак, который установил новый мировой рекорд (3 минуты 57,60 секунды), серебряная медаль досталась японцу Синя Вада.

Ранее российский велогонщик Михаил Асташов выиграл золотую награду на Паралимпийских играх в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом. Спортсмен преодолел дистанцию в 16 км за 24 минуты 53.37 секунды.

На данный момент российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета с 21 золотой, 11 серебряными и 33 бронзовыми наградами.

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