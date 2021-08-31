Россиянин Котуков стал бронзовым призером Паралимпиады в прыжках в длину

Российский спортсмен Никита Котуков завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в прыжках в длину.

22-летний легкоатлет показал результат 7,34 метра. Первым стал кубинец Робиэль Соль Сервантес (7,46 метра), который установил новый паралимпийский рекорд. Серебро у американца Родерика Таунсенда (7,43 метра). Соревнования проходили среди спортсменов категорий T46 и Т47 (ампутация верхних конечностей).

Ранее российский велогонщик Михаил Асташов выиграл золотую награду на Паралимпийских играх в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом. Спортсмен преодолел дистанцию в 16 км за 24 минуты 53.37 секунды.

На данный момент российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета с 22 золотыми, 12 серебряными и 33 бронзовыми наградами.

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