Россиянин Свиридов с мировым рекордом победил на Паралимпиаде в толкании ядра

Российский спортсмен Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

31-летний легкоатлет показал результат 16,67 метра и установил новый мировой рекорд, превзойдя собственное достижение на 35 сантиметров. Серебро взял Яссин Гениши из Туниса (15,12 метра), а тройку призеров замкнул немец Себастьян Дитц (14,81 метра).

На данный момент российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета с 22 золотыми, 12 серебряными и 33 бронзовыми наградами.

Ранее, 29 августа, российский спортсмен Денис Гнездилов завоевал золото Паралимпийских игр и установил мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см. В финальных соревнованиях 34-летний спортсмен в первой попытке показал результат 11,02 метра, а во второй — 1,16 метра.

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