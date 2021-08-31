Украинский легкоатлет Цветов прокомментировал отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио, прокомментировал решение не фотографироваться со спортсменами из России.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому своё. С Украиной в сердце», — написал Цветов на своей странице в «фейсбуке».

Напомним, ранее украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался сделать с российскими спортсменами традиционное совместное фото призёров на пьедестале почёта на Паралимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Прослушав гимн, российские паралимпийцы приблизились друг к другу для совместного снимка, Цветов же наблюдал за происходящим в стороне.

Игорь Цветов завоевал серебряную медаль в забеге на 100 метров в классе T35. Первым с мировым рекордом стал россиянин Дмитрий Сафронов. Третьим стал его соотечественник Артём Калашян.