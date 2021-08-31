«На расслабоне». Паралимпиец Свиридов прокомментировал победу с мировым рекордом

Российский спортсмен Владимир Свиридов дал комментарий после победы на Паралимпийских играх — 2020 в Токио. Легкоатлет завоевал золотую медаль в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и установил мировой рекорд.

«Атмосфера всё равно домашняя – зрителей нет, только тренеры. Но это и освобождает, даёт свободу, возможность реализовать себя полностью. И в четвёртой попытке я бахнул 16,45 – это был мировой рекорд. Почувствовал – могу добавить, но пока не понимал как. В итоге в последней попытке просто отпустил себя и бахнул «на расслабоне», было классно. Результат я вообще не знал, но уже радовался. Увидел – перебит мировой рекорд, подумал: «Ничего себе». Для себя я, конечно, это хотел, но вот так и получилось», — приводит слова спортсмена «Р-спорт».