Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

«На расслабоне». Паралимпиец Свиридов прокомментировал победу с мировым рекордом

«На расслабоне». Паралимпиец Свиридов прокомментировал победу с мировым рекордом
Комментарии

Российский спортсмен Владимир Свиридов дал комментарий после победы на Паралимпийских играх — 2020 в Токио. Легкоатлет завоевал золотую медаль в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и установил мировой рекорд.

«Атмосфера всё равно домашняя – зрителей нет, только тренеры. Но это и освобождает, даёт свободу, возможность реализовать себя полностью. И в четвёртой попытке я бахнул 16,45 – это был мировой рекорд. Почувствовал – могу добавить, но пока не понимал как. В итоге в последней попытке просто отпустил себя и бахнул «на расслабоне», было классно. Результат я вообще не знал, но уже радовался. Увидел – перебит мировой рекорд, подумал: «Ничего себе». Для себя я, конечно, это хотел, но вот так и получилось», — приводит слова спортсмена «Р-спорт».

Новость по теме
Россиянин Свиридов с мировым рекордом победил на Паралимпиаде в толкании ядра
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021