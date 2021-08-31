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Российский пловец Николаев завоевал золото Паралимпиады на дистанции 400 метров кролем

Российский пловец Николаев завоевал золото Паралимпиады на дистанции 400 метров кролем
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Российский пловец Андрей Николаев завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио (Япония). Спортсмен стал первым на дистанции 400 метров кролем в классе s8. Он показал время 4.25,16 секунды

Вторым стал итальянец Альберто Амодео (4.25,93), третьим — представитель США Мэттью Торрес (4.28,47).

На данный момент российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета, завоевав в общей сложности 68 медалей: 23 золотых, 12 серебряных и 33 бронзовых. Лидирует Китай, представители которого в сумме получили 127 медалей.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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