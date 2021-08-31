Пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебро на Паралимпиаде-2020

Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр — 2020 в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S12. Спортсменка показала результат 59,13 секунды. Золото в этом виде завоевала Мария Гомес Сантьяго из Бразилии, опередившая Пикалову на 0,12 секунды. Бронза досталось британке Ханне Расселл.



Ранее Пикалова уже становилась обладателем серебра в заплыве на 100 метров на спине и бронзы — на аналогичной дистанции баттерфляем.

На данный момент российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета, завоевав в общей сложности 69 медалей: 23 золотых, 13 серебряных и 33 бронзовых. Лидирует Китай, представители которого в сумме получили 127 медалей.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.



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