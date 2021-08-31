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Россиянка Буткова завоевала серебро Паралимпиады на дистанции 50 метров брассом

Россиянка Буткова завоевала серебро Паралимпиады на дистанции 50 метров брассом
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Российская пловчиха Наталья Буткова стала серебряной медалисткой Паралимпийских игр в Токио (Япония) в заплыве на 50 метров брассом. Спортсменка выступает в классе SB3.

Россиянка финишировала с результатом 1.00,54 минуты, уступив испанке Марте Фернандес 2,33 секунды. Бронзу завоевала представительница Мексики Нели Миранда с отставанием 3,39 секунды.

На данный момент российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета, завоевав в общей сложности 71 медаль: 24 золотых, 14 серебряных и 33 бронзовых. Лидирует Китай, представители которого в сумме получили 127 медалей.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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