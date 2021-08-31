Российские пловцы завоевали золото Паралимпиады в эстафете 4x100 метров. Украинцы — третьи

Российские пловцы выиграли золотые медали Паралимпиады в Токио (Япония) в смешанной эстафете 4x100 метров. Сборная России в составе Анны Крившиной, Дарьи Пикаловой, Ильнура Гарипова и Владимира Сотникова преодолела дистанцию за 3.53,79 минуты.
Серебряными призёрами стала представители Бразилии, бронза досталась сборной Украины.
Отметим, что ранее в истории Игр в данной программе спортсмены не выступали.
На данный момент российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета, завоевав в общей сложности 72 медали: 25 золотых, 14 серебряных и 33 бронзовых. Лидирует Китай, представители которого в сумме получили 127 медалей.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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