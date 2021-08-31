Российская прыгунья в длину Гончарова завоевала серебро Паралимпиады

Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова завоевала серебро Паралимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по прыжкам в длину. В лучшей из шести попыток Гончарова показала результат 5,29 метра. Легкоатлетки выступали в категории T38.
Золотую медаль с мировым рекордом завоевала представительница Венгрии Луца Эклер (5,63 м), бронзовая награда досталась британке Оливии Брин (4,91 м).
Отметим, что четвёртое место заняла россиянка Александра Неделько с результатом 4,37 метра.
На данный момент российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета, завоевав в общей сложности 73 медали: 25 золотых, 15 серебряных и 33 бронзовых. Лидирует Китай, представители которого в сумме получили 129 медалей.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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