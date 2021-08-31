Алексей Чуркин завоевал серебро на Паралимпиаде-2020 в толкании ядра

Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр — 2020 в Токио в толкании ядра, показав результат 11,31 метра.
Победителем соревнований стал китаец Лю Ли, установивший новый мировой рекорд, — 12,97 м. Бронзовая награда досталась Мухаммеду Аль-Машайхи из Омана (10,84). Спортсмены выступали в категории F32 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).
Чуркину 23 года, он является чемпионом Европы, а также многократным победителем чемпионатов России. С 2018 года Чуркин входит в состав паралимпийской сборной.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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