Дина Аверина рассказала, изменились ли её отношения с Линой Ашрам после Олимпиады-2020

Российская гимнастка Дина Аверина ответила, изменились ли её отношения с Линой Ашрам из Израиля после Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).

Напомним, на Играх в Токио Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Это вызвало бурную реакцию общественности.

«Мы с ней общались всегда на соревнованиях, переписывались только, если поздравляли друг друга с днём рождения, Новым годом и прочими праздниками.

Были ли наши отношения приятельскими? Да, у нас нет такого, что так, мы все в чёрном списке, мы не общаемся. После соревнований мы с ней общались, когда вместе шли на интервью, вместе сидели на допинге. Общались нормально. Была ли переписка с ней после Олимпиады? Да, она нас с днём рождения поздравила», — приводит слова Авериной сайт «Матч ТВ».