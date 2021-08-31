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Дина Аверина — о судействе на ОИ-2020: мне не нужна эта золотая медаль, мне нужна правда

Дина Аверина — о судействе на ОИ-2020: мне не нужна эта золотая медаль, мне нужна правда
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Российская гимнастка Дина Аверина высказалась о спорном судействе на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Я не знаю, почему судьи так долго выставляли оценки. Мне не хочется лишний раз переживать эти эмоции. Я плакала, когда пересматривала эти моменты. Моя оценка? Я не понимала судейство на Играх, поэтому не могу его оценивать. Раньше было ясно, что мне ставили высокие баллы, если всё было чисто, и низкие – при ошибках.

Я не смотрела свои упражнения в Токио полностью. Видела только отрывки. Главное – нигде не потеряла снаряд и не сделала грубых ошибок. Мне не нужна эта золотая медаль. Мне нужна правда, чтобы дальше честно судили российских гимнасток», — приводит слова Авериной сайт «Матч ТВ».

Напомним, на Играх в Токио Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Это вызвало бурную реакцию общественности.

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