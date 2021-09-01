Мария Павлова завоевала золото в плавании на Паралимпийских играх в Токио

Российская спортсменка Мария Павлова завоевала золотую медаль в плавании на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония) брассом на дистанции 100 метров в классе SB7.
С результатом 1.31,44 минуты она опередила американку Джессику Лонг и Тиффани Томас-Кейн из Австралии.
Ранее Павлова завоевала бронзовую награду на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
В настоящее время российская команда с 28 золотыми, 18 серебряными и 35 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, впереди расположились сборные Китая (64-40-32) и Великобритании (29-23-30).
Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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