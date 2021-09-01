Елена Иванова завоевала серебряную медаль в беге на 100 метров на Паралимпиаде

Российская легкоатлетка Елена Иванова завоевала серебряную медаль летних Паралимпийских игр в Токио (Япония) в беге на 100 метров в классе T36.
Первое место заняла китаянка Итин Ши с результатом 13,61 секунды. Это позволило ей побить свой собственный мировой рекорд. Время Ивановой — 14,60 секунды. Бронза у новозеландки Даниэль Эйтчисон (14,62 секунды).
В настоящее время российская команда с 29 золотыми, 19 серебряными и 35 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, впереди расположились сборные Китая (66-42-34) и Великобритании (30-24-30).
Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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