Виктория Ищиулова стала чемпионкой Паралимпиады в плавании вольным стилем

Российская спортсменка Виктория Ищиулова завоевала золотую медаль в плавании вольным стилем на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония) на дистанции 50 метров в классе S8.

Время Ищиуловой — 29,91 секунды. Серебро досталось Сесилии Жеронимо из Бразилии. Бронза у Ксении Палаццо из Италии.

В настоящее время российская команда с 30 золотыми, 19 серебряными и 36 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, впереди расположились сборные Китая (66-42-34) и Великобритании (30-24-30).



Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.



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