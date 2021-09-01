Россия вышла на второе место в медальном зачёте Паралимпиады благодаря золоту Липатниковой
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Российская спортсменка Галина Липатникова завоевала золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио (Япония) в толкании ядра стоя в классе F36.
Лучший результат Липатниковой по итогам шести попыток составил 11,03 метра. Серебряную награду выиграла испанка Мириам Рико Мартинес с результатом 9,62 метра. Третье место заняла китаянка Цин У (9,36 метра).
Для России это 31-я золотая медаль Паралимпиады. Также в активе россиян 20 серебряных и 36 бронзовых медалей. Российская команда обогнала британцев, у которых 30 золотых, 24 серебряных и 30 бронзовых наград, и вышла на второе место в медальном зачёте. Лидируют по-прежнему китайцы (66-42-35).
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