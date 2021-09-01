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Артур Сайфутдинов стал бронзовым призёром в плавании на Паралимпиаде

Артур Сайфутдинов стал бронзовым призёром в плавании на Паралимпиаде
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Российский спортсмен Артур Сайфутдинов завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров брассом в классе SB12 на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония).

В этом заплыве чемпионом стал азербайджанец Вали Исрафилов с результатом 1.04,86. Серебро завоевал украинец Алексей Федина (+0,76). Сайфутдинов уступил победителю 0,90 секунды.

В настоящее время российская команда с 31 золотыми, 20 серебряными и 36 бронзовыми наградами идёт на втором месте в медальном зачёте, впереди расположилась сборная Китая (66-42-35). Великобритания — на третьем месте (30-24-30).

Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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