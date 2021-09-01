Украинец, отказавшийся от фото с россиянами на Паралимпиаде, позировал с ними в июне

Украинский паралимпиец Игорь Цветов, отказавшийся фотографироваться с россиянами на пьедестале почёта Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония), позировал с российскими спортсменами за несколько месяцев до инцидента. На Играх в Токио Цветов завоевал серебряную медаль в забеге на 100 метров в классе T35. Первым с мировым рекордом стал Сафронов. Третьим к финишу пришёл Калашян.
Фото: https://cspbo.ru/main/kalashyan-zavoeval-vtoruyu-medal-chempionata-evropy/
Права на фото принадлежат «Центру спортивной подготовки Брянской области».
В июне 2021 года Цветов после победы на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Быдгоще (Польша), который проходил под эгидой Международного паралимпийского комитета, сделал совместные снимки с теми же россиянами – Дмитрием Сафроновым и Артёмом Калашяном, которые стали вторым и третьим соответственно.
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