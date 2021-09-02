Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде

Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде
Комментарии

Российский спортсмен Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S6 на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония).

Чемпионом в этой дисциплине стал бразилец Талиссон Глок с результатом 4 минуты 54,42 секунды. Серебро завоевал итальянец Антонио Фантин (+1,28 секунды), а Ленский отстал от лидера на 10,42 секунды. Ещё один российский пловец Андрей Граничка занял четвёртое место (+10,88).

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 20 серебряными и 39 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (75-45-38), Великобритания — на втором (32-26-32).

Все победы российской сборной на Паралимпиаде в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Россия опустилась на третье место в медальном зачёте Паралимпийских игр – 2020 в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021