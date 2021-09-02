Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде

Российский спортсмен Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S6 на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония).
Чемпионом в этой дисциплине стал бразилец Талиссон Глок с результатом 4 минуты 54,42 секунды. Серебро завоевал итальянец Антонио Фантин (+1,28 секунды), а Ленский отстал от лидера на 10,42 секунды. Ещё один российский пловец Андрей Граничка занял четвёртое место (+10,88).
В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 20 серебряными и 39 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (75-45-38), Великобритания — на втором (32-26-32).
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