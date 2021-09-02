Россиянин Скалиух стал бронзовым призёром Паралимпиады на стометровке баттерфляем

Россиянин Александр Скалиух завоевал бронзу Паралимпийских игр в Токио (Япония) в плавании на дистанции 100 м баттерфляем. Он финишировал с результатом 1.0,54 секунды.

Паралимпийских чемпионом с мировым рекордом стал австралиец Уильям Мартин (57,19), он обновил собственное достижение из квалификации (58,14). Серебро досталось итальянцу Симоне Барлаама (59,43). Спортсмены выступали в категории S9.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 20 серебряными и 40 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (75-45-38), Великобритания — на втором (32-26-32).

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