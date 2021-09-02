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Пловчихи сборной России завоевали серебро в комбинированной эстафете на Паралимпиаде

Пловчихи сборной России завоевали серебро в комбинированной эстафете на Паралимпиаде
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Женская сборная России по плаванию завоевала серебро Паралимпийских игр в комбинированной эстафете 4x100 метров. Команда в составе Анастасии Гонтарь, Елизаветы Сидоренко, Виктории Ищиуловой и Ани Палян финишировала со временем 4.55,55 секунды.

Награда стала 95-й для российских спортсменов на Играх в столице Японии.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 23 серебряными и 40 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (76-46-43), Великобритания — на втором (33-27-35).

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Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

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