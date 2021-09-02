Российские волейболисты вышли в финал Паралимпиады в Токио, уверенно обыграв бразильцев

Мужская сборная России по волейболу сидя пробилась в финал Паралимпийских играх в Токио (Япония), победив в полуфинале сборную Бразилии со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19).

Самым результативным в составе сборной России был Александр Савичев, набравший 30 очков.

В финале соревнований 4 сентября россияне поборются за золото с победителем пары Иран — Босния и Герцеговина.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 23 серебряными и 40 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (76-46-43), Великобритания — на втором (33-27-35).

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Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.