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Россиянка Анна Поддубская взяла бронзу Паралимпиады, победив украинскую тхэквондистку

Россиянка Анна Поддубская взяла бронзу Паралимпиады, победив украинскую тхэквондистку
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Российская тхэквондистка Анна Поддубская завоевала бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории до 49 кг. Спортсменка выступала в классе K44 и принесла сборной 96-ю медаль Игр в Токио.

В решающей схватке за третье место Поддубская победила украинскую спортсменку Викторию Марчук со счетом 46:11.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 23 серебряными и 41 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (76-46-43), Великобритания — на втором (33-27-35).

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Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

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