Россиянка Могучая завоевала серебро Паралимпиады в прыжках в длину

Российская легкоатлетка Александра Могучая на Паралимпиаде в Токио завоевала серебро в прыжках в длину среди спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Россиянка стала второй с результатом 5,67 метра. Золото завоевала представительница Новой Зеландии Анна Гримальди (5,76 метра), а замкнула тройку призёров Кьяра Родригес (5,63 метра) из Эквадора.

Могучая завоевала свою первую медаль Паралимпиады в карьере, ранее спортсменка участвовала в Играх в Афинах, Лондоне и Пекине.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 27 серебряными и 42 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (77-46-44), Великобритания — на втором (36-27-38).

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