Российский легкоатлет Кузнецов завоевал серебро Паралимпиады в метании копья

Россиянин Алексей Кузнецов завоевал серебро Паралимпиады в Токио в метании копья в классе F54 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Кузнецов показал результат 31,19 метра. Золото взял представитель Ирана Хамед Амири (31,35 метра), замкнул тройку призёров американец Джастин Фонгсевен (31,09 метра).

Ранее на Паралимпиаде российская легкоатлетка Александра Могучая завоевала серебро в прыжках в длину среди спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 27 серебряными и 42 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (77-46-44), Великобритания — на втором (37-27-38).

Все победы российской сборной на Паралимпиаде — в нашем «инстаграме». Подписывайся.