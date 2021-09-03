Россиянин Работницкий завоевал серебро Паралимпиады в беге на 1500 метров

На Паралимпиаде в Токио российский спортсмен Александр Работницкий завоевал серебро в беге на дистанции 1500 метров для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
Россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 55,78 секунды. Победителем стал представитель Великобритании Оуэн Миллер (3.54,57). Замкнул тройку призёров итальянец Ндиага Дьен (3.57,24).
Ранее на Паралимпиаде россиянка Александра Могучая стала второй в прыжках в длину, а Алексей Кузнецов завоевал серебро в метании копья.
В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 27 серебряными и 42 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (80-46-44), Великобритания — на втором (37-28-38).
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