Владимир Путин поблагодарил Японию за успешное проведение Олимпиады

Президент России Владимир Путин прокомментировал успешную организацию и проведение Олимпийских игр-2020 в Токио на фоне пандемии коронавируса.
«В этом году в Японии прошли летние Олимпийские игры. В ближайшие дни завершатся соревнования и паралимпийцев. Я хочу поздравить организационный комитет, руководителей, граждан Японии. С некоторыми руководителями, организаторами Олимпийских игр я знаком лично. Хочу поздравить всех их с тем, что в непростых условиях они провели весьма успешные мероприятия такого высокого уровня, создали все условия для состязаний спортсменов», — приводит слова Путина «РИА Новости», сказанные на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
На Играх Россия завоевала в общей сложности 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.
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