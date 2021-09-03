Владимир Путин поблагодарил Японию за успешное проведение Олимпиады

Президент России Владимир Путин прокомментировал успешную организацию и проведение Олимпийских игр-2020 в Токио на фоне пандемии коронавируса.

«В этом году в Японии прошли летние Олимпийские игры. В ближайшие дни завершатся соревнования и паралимпийцев. Я хочу поздравить организационный комитет, руководителей, граждан Японии. С некоторыми руководителями, организаторами Олимпийских игр я знаком лично. Хочу поздравить всех их с тем, что в непростых условиях они провели весьма успешные мероприятия такого высокого уровня, создали все условия для состязаний спортсменов», — приводит слова Путина «РИА Новости», сказанные на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

На Играх Россия завоевала в общей сложности 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.