Российский судья: говорят, что программа Ашрам была сложнее, но без протокола суда нет

Судья международной категории в фигурном катании Александр Веденин прокомментировал инцидент в финале соревнований по художественной гимнастике на минувшей Олимпиаде в Токио, сравнив систему оценок в обоих видах спорта.



«Я знаю только то, что последние 20 лет Ирина Винер делала самые сложные в мире программы. Как сейчас четверные прыжки у наших фигуристок. Важно создать атмосферу, чтобы судьи приняли возможность смещения лидера. Привыкли к тому, что нероссийскую гимнастку можно оценивать на том же уровне. В Токио сделали первый шаг по раскачиванию трона.



А с точки зрения судьи мне трудно рассуждать об оценках без протокола. За какой элемент поставили Дине и Линой сколько баллов? Загадка. Когда в 2002 году ввели новую систему судейства, ввели и протокол, который после соревнований получает каждый спортсмен. Там зафиксировано, что он сделал, сколько баллов получил за каждый элемент, какие оценки за качество элементов и компоненты поставил каждый судья. То есть есть повод для предметного разговора, а не «понравилось / не понравилось». Как я понял, в художественной гимнастике схожая система судейства, но нет документа. Все говорят, что программа Линой была сложнее, но без протокола суда нет», — приводит слова Веденина «Матч ТВ».

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