16-летняя россиянка Ищиулова завоевала серебро Паралимпиады на стометровке баттерфляем

Российская пловчиха Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 100 метров баттерфляем. Спортсменка показала результат 1.10,80 секунды.

Победителем стала американка Джессика Лонг со временем 1.9,87 секунды. Бронзовой медалисткой Игр в этом виде программе стала представительница Колумбии Лаура Каролина Гонсалес Родригес (1.20,93). Спортсменки выступали в классе S8.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 28 серебряными и 42 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (81-48-44), Великобритания — на втором (37-29-38).

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Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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