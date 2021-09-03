Российский пловец Макаров завоевал бронзу Паралимпиады на стометровке баттерфляем

Российский пловец Роман Макаров стал третьим в финальном заплыве Паралимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 100 метров баттерфляем. Спортсмен выступал в классе S12.

Россиянин показал время 58.65 секунды. Первым стал азербайджанец Раман Салей (57.81), третий — британец Стефен Клегг (57.87).

В настоящее время российская команда с 33 золотыми, 28 серебряными и 43 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (82-49-44), Великобритания — на втором (37-31-38).

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Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.