Путин заявил, что Россия может принять летние Олимпийские игры 2036 года

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна может принять летние Олимпийские игры 2036 года. Политик назвал условие, при котором проведение соревнований будет возможно.

«Вы видели, как шла подготовка, да и в ходе проведения Олимпийских игр очень много было манифестаций в той же Японии, протестующих против проведения Олимпиады именно в этой стране. Но мы всегда поддерживали, и, надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примесей политического характера.

Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, и Владивосток — это, конечно, одни из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато, надо все посчитать», — цитирует Путина «РИА Новости».