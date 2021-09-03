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Путин заявил, что Россия может принять летние Олимпийские игры 2036 года

Путин заявил, что Россия может принять летние Олимпийские игры 2036 года
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Президент России Владимир Путин рассказал, что страна может принять летние Олимпийские игры 2036 года. Политик назвал условие, при котором проведение соревнований будет возможно.

«Вы видели, как шла подготовка, да и в ходе проведения Олимпийских игр очень много было манифестаций в той же Японии, протестующих против проведения Олимпиады именно в этой стране. Но мы всегда поддерживали, и, надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примесей политического характера.

Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, и Владивосток — это, конечно, одни из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато, надо все посчитать», — цитирует Путина «РИА Новости».

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