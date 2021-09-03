Мужская сборная России по плаванию завоевала золото Паралимпиады в эстафете 4x100 метров

Российская команда пловцов завоевала золотые медали Паралимпийских игр в Токио (Япония) в комбинированной эстафете 4x100 метров. Сборная в составе Богдана Мозгового, Андрея Калины, Александра Скалиуха и Андрея Николаева показала время 4.06,59 секунды.

Серебряными призёрами эстафеты стали представители Австралии (4.07,70), бронзовые награды получили итальянцы (4.11,20).

В настоящее время российская команда с 34 золотыми, 28 серебряными и 43 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (85-50-45), Великобритания — на втором (37-32-38).

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Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.