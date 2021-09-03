Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Мужская сборная России по плаванию завоевала золото Паралимпиады в эстафете 4x100 метров

Мужская сборная России по плаванию завоевала золото Паралимпиады в эстафете 4x100 метров
Комментарии

Российская команда пловцов завоевала золотые медали Паралимпийских игр в Токио (Япония) в комбинированной эстафете 4x100 метров. Сборная в составе Богдана Мозгового, Андрея Калины, Александра Скалиуха и Андрея Николаева показала время 4.06,59 секунды.

Серебряными призёрами эстафеты стали представители Австралии (4.07,70), бронзовые награды получили итальянцы (4.11,20).

В настоящее время российская команда с 34 золотыми, 28 серебряными и 43 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (85-50-45), Великобритания — на втором (37-32-38).

Все победы российской сборной на Паралимпиаде — в нашем «инстаграме». Подписывайся.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Новость по теме
Сборная России обновила свой рекорд по количеству медалей на летних Паралимпийских играх
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021