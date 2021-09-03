Тренер Ласицкене: в день перед финалом я вообще не разговаривал с Машей про прыжки

Геннадий Габрилян, личный тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал о том, как он и его подопечная готовились к финалу Олимпийских игр в Токио (Япония).
«Самым трудным оказался день до финала соревнований. Всё очень сложно. Мысленно ты как будто переживаешь завтрашний день, но отбрасываешь из головы все фантазии, все мысли о соревнованиях, все предположения. Я обычно стараюсь успокаиваться перед ответственными стартами, не поддаваться ненужным мыслям и так далее. Но в Олимпийской деревне три ночи накануне соревнований вообще не мог заснуть.
Пытался, ворочался, но в итоге одевался и шёл на улицу. Гулял по городку в наушниках, слушал музыку, пытался отвлечься. По 20 с чем-то километров накручивал каждую ночь. Прокручивал в голове все установки, медитировал по-своему. Но чем больше старался отвлечься от мыслей о предстоящем выступлении, тем хуже получалось.
Машу успокаивать я никак не пытался. Я её перед стартом вообще не трогаю. Не разговариваю ни про старты, ни про технику, ни про соревнования.
Я понимал, что у Маши в голове было всё примерно как и у меня. Но в таких ситуациях, считаю, спортсмен должен сам вариться со своими мыслями. Пускай это всё оседает в голове естественным путём, естественными слоями, так, чтобы на старте, когда человек выйдет на стадион и попадёт в стрессовую ситуацию, произошла максимально бурная реакция», — рассказал Геннадий Габрилян в интервью RT.
Напомним, трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) с результатом 2,04 м.
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