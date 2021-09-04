Россиянин Дмитрий Сафронов взял золото в беге на Паралимпиаде, побив мировой рекорд

25-летний российский легкоатлет Дмитрий Сафронов, представляющий нашу страну на Паралимпиаде в Токио (Япония), завоевал золото в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, побив мировой рекорд.

Ему удалось пробежать дистанцию за 23,00 секунды, а прошлое достижение, установленное украинским спортсменом – Игорем Цветковым имело значение 23,04 секунды. При этом, сам же Цветков в этом забеге стал вторым с результатом 23,25 секунды. Бронза у другого спортсмена из России – Артёма Калашяна (23,75).

Сборная России обновила свой рекорд по количеству медалей на летних Паралимпийских играх. Всего россияне уже завоевали 109 медалей. Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 102 медали, завоёванные на Играх в Лондоне: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.