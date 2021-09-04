Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Российский легкоатлет Вдовин завоевал третью медаль Паралимпийских игр

Российский легкоатлет Вдовин завоевал третью медаль Паралимпийских игр
Комментарии

Российский спортсмен Андрей Вдовин взял серебро Паралимпиады в Токио в беге на 200 метров в категории Т37 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Вдовин преодолел дистанцию за 22,24 секунды. Победителем стал американец Ник Мэйхью (21,91 секунды) с новым мировым рекордом. Замкнул тройку призёров бразилец Рикардо Гомес да Мендонка (22,62 секунды).
Ранее Вдовин в Токио выиграл серебро в беге на 100 метров и взял золото на дистанции 400 метров, установив новый мировой рекорд.

В настоящее время российская команда с 35 золотыми, 30 серебряными и 45 бронзовыми наградами идёт на четвёртом месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (87-52-48), Великобритания — на втором (39-36-40), США – на третьем (35-35-27).

Все победы российской сборной на Паралимпиаде — в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Новость по теме
Россиянин Дмитрий Сафронов взял золото в беге на Паралимпиаде, побив мировой рекорд
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021