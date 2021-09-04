Российский легкоатлет Вдовин завоевал третью медаль Паралимпийских игр

Российский спортсмен Андрей Вдовин взял серебро Паралимпиады в Токио в беге на 200 метров в категории Т37 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Вдовин преодолел дистанцию за 22,24 секунды. Победителем стал американец Ник Мэйхью (21,91 секунды) с новым мировым рекордом. Замкнул тройку призёров бразилец Рикардо Гомес да Мендонка (22,62 секунды).
Ранее Вдовин в Токио выиграл серебро в беге на 100 метров и взял золото на дистанции 400 метров, установив новый мировой рекорд.
В настоящее время российская команда с 35 золотыми, 30 серебряными и 45 бронзовыми наградами идёт на четвёртом месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (87-52-48), Великобритания — на втором (39-36-40), США – на третьем (35-35-27).
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Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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