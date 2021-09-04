Российский стрелок Малышев завоевал бронзу Паралимпиады в Токио

Российский спортсмен Сергей Малышев завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров.

Россиянин в финале набрал 196,8 балла. Победителем стал представитель Индии Маниш Нарвал (218,2 балла), замкнул тройку призеров его соотечественник Синграй (216,7 балла).

В настоящее время российская команда с 35 золотыми, 30 серебряными и 47 бронзовыми наградами идёт на четвёртом месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (87-52-48), Великобритания — на втором (40-36-41), США – на третьем (35-35-27).

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Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.