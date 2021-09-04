Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачёте Паралимпиады в Токио

Сборная Китая в предпоследний день Паралимпийских игр в Токио (Япония) стала победителем медального зачёта.
Спортсмены китайской команды в общей сложности заработали 187 медалей: 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых.
На второй строчке таблицы расположилась Великобритания с 40 золотыми, 36 серебряными и 41 бронзовой наградами. Европейская команда не имеет шансов догнать Китай.
Россияне идут на четвёртой строчке. В активе команды 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых наград.
Напомним, что с 2004 года сборная Китая неизменно побеждает в медальном зачёте Паралимпийских игр.
Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио — 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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