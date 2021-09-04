Легкоатлет Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото на Паралимпиаде

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио, россиянин Дмитрий Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото на Паралимпийских играх в Токио (Япония).

«Как отреагировал? Да никак — это его дело. У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артёмом, так что я рад, и сейчас повторили ещё одну фотографию. Он сказал: «Это любовь к родине». У него она так исчисляется, а у меня — золотыми медалями», — приводит слова Сафронова ТАСС.

Сегодня ночью, 4 сентября, Дмитрий Сафронов завоевал ещё одно золото в беге на 200 м на Паралимпийских играх в Токио, установив мировой рекорд.

Напомним, украинский легкоатлет Игорь Цветов, ставший вторым в забеге на 100 метров, отказался от традиционной совместной фотографии с российскими бегунами на пьедестале почёта.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио — 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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