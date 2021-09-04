«Некрасиво с его стороны». Россиянин Калашян – о поведении украинца Цветова на пьедестале

Российский легкоатлет Артём Калашян высказался о поведении украинца Игоря Цветова на Паралимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), который в очередной раз отказался делать совместное фото с российскими спортсменами.
В забеге на дистанции 200 метров первое место завоевал россиянин Дмитрий Сафронов, установивший при этом новый мировой рекорд — он преодолел дистанцию за 23,00 секунды, побив достижение Цветова на 0,04 секунды. Бронзу взял Калашян.
«Очень доволен своим выступлением – план мы выполнили, отобрали первое место у украинца на 100 и 200 м. Его поведение на награждении не то чтобы нас задело, но это было некрасиво с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой, и всё», — приводит слова Калашяна ТАСС.
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