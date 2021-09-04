Мэр Владивостока — о возможном проведении ОИ-2036 в России: вся страна точно бы ждала Игры

Мэр Владивостока Константин Шестаков прокомментировал возможное проведение Олимпийский игр 2036 года на Дальнем Востоке. Политик заявил, что вся страна ждала бы проведения Олимпиады в восточной части России, но сначала нужно принять другие международные турниры.

«У нас должны быть амбициозные цели и задачи. Чтобы дойти до Олимпиады, которую, уверен, ждала бы вся страна, надо пройти понятный путь. То, что мы обсуждали с министром спорта РФ накануне, — мы подаем заявку на проведение международных соревнований «Дети Азии», это будет первая отправная точка на этом пути.

По городской инфраструктуре мы достаточно крепки: у нас достаточно гостиниц, современный аэропорт, красивый город, прекрасное море. Посмотрим, как мы отработаем по спортивной инфраструктуре.

Также мы проговорили с министром спорта, что было бы целесообразно провести здесь Универсиаду. Это было бы адекватным шагом к проведению Олимпиады. Путь абсолютно понятен: впереди должна быть умопомрачительная цель, не меньше, чем Игры. Команда у нас молодая, амбициозная, и мы бы хотели для Владивостока красивой и яркой судьбы, и Олимпиада очень хорошо вписывается в эту историю», — цитирует Шестакова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что страна может принять летние Олимпийские игры 2036 года.