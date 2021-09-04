Легкоатлетка получила предложение руки и сердца сразу после забега на Паралимпиаде

Незрячей легкоатлетке из Кабо-Верде Кеула Нидрейе Перейра Семедо трогательно сделали предложение руки и сердца на Паралимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).
Семедо не сумела квалифицироваться в финал соревнований на дистанции 200 метров, в квалификационном забеге она финишировала лишь четвёртой. Спустя несколько минут после финиша гид и партнёр Семедо опустился на одно колено и прямо на трассе сделал ей предложение руки и сердца. Спортсменка незамедлительно согласилась.
На данный момент на Играх в Токио российская команда с 35 золотыми, 30 серебряными и 47 бронзовыми наградами идёт на четвёртой позиции в медальном зачёте. На первом месте расположилась сборная Китая (87-52-48), Великобритания — на втором (40-36-41), США – на третьем (35-35-27).
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