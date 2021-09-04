Россиянка Анна Кулинич-Сорокина завоевала бронзу Паралимпиады в беге на 200 метров

Российская бегунья Анна Кулинич-Сорокина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) на дистанции 200 метров.

Россиянка преодолела дистанцию за 24,85 секунды. Золото с мировым рекордом завоевала представительница Кубы Омара Дуранд Элиас, её результат – 23,02 секунды, серебро у украинки Оксаны Ботурчук (24,48).

Спортсменки выступали в категории T12, где представлены легкоатлеты с нарушением зрения.

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На данный момент на Играх в Токио российская команда с 35 золотыми, 30 серебряными и 48 бронзовыми наградами идёт на четвёртой позиции в медальном зачёте. На первом месте расположилась сборная Китая (87-52-48), Великобритания — на втором (40-36-41), США – на третьем (35-35-27).