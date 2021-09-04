Сборная России по стрельбе из лука завоевала золото Паралимпийских игр в миксте
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Сборная России по стрельбе из лука выиграла турнир смешанных команд на Паралимпийских играх в Токио (Япония). В финале российская команда обыграла представителей Италии со счётом 5:4.
В составе сборной России выступали Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов.
Бронзовые награды достались представителям Китая. В матче за третье место они оказалась сильнее Ирана со счётом 6:2.
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На данный момент на Играх в Токио российская команда с 36 золотыми, 30 серебряными и 48 бронзовыми наградами идёт на третьей позиции в медальном зачёте. На первом месте расположилась сборная Китая (92-54-50), Великобритания — на втором (40-38-43), США — на четвёртом (35-36-29).
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