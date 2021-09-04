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Сборная России обошла США и поднялась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады

Сборная России обошла США и поднялась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады
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Сборная России опередила команду США и поднялась на третье место медального зачёта Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).

В активе российских паралимпийцев 117 наград — 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых. Лидирует в общем зачёте команда Китая (91-53-50), второй идёт сборная Великобритании (40-38-43). На счету американцев 35 золотых, 36 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Отметим, что сборная России повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. Ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 36 золотых медалей, завоёванные на Играх в Лондоне — 2012.

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Паралимпийские игры в Токио завершатся завтра, 5 сентября.

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