Украинская саблистка рассказала о сексе на Олимпиаде в Токио

Украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что антисекс-кровати в Олимпийской деревне на Играх-2020 в Токио не помешали её близким отношением с парнем — итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле, который также участвовал в олимпийском турнире.
«Секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально всё выдерживали. Всё было ок. Когда? Не перед соревнованиями… Уже после. Поэтому у меня и нет медали», — сказала Харлан в интервью на YouTube-канале «Отдушивдушу».
В Токио Харлан не сумела пробиться в 1/8 финала личных соревнований, а Самеле стал двукратным вице-чемпионом Игр-2020.
Харлан — олимпийская чемпионка 2008 года и двукратный призёр Игр, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.
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