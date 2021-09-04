Украинская саблистка рассказала о сексе на Олимпиаде в Токио

Украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что антисекс-кровати в Олимпийской деревне на Играх-2020 в Токио не помешали её близким отношением с парнем — итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле, который также участвовал в олимпийском турнире.

«Секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально всё выдерживали. Всё было ок. Когда? Не перед соревнованиями… Уже после. Поэтому у меня и нет медали», — сказала Харлан в интервью на YouTube-канале «Отдушивдушу».

В Токио Харлан не сумела пробиться в 1/8 финала личных соревнований, а Самеле стал двукратным вице-чемпионом Игр-2020.

Харлан — олимпийская чемпионка 2008 года и двукратный призёр Игр, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.