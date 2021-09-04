Украинский телеканал прервал трансляцию Паралимпиады на награждении россиянина

Официальный вещатель Паралимпиады-2020 в Украине телеканал UA: Перший не стал полностью показывать награждение победителей забега на 200 метров, который выиграл атлет из команд Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщает «Обозреватель». Вместо Первого концерта Чайковского, который из-за санкций ВАДА заменяет на Паралимпийских играх гимн России, в эфире был показан рекламный блок.

Победу в 200-метровке с мировым рекордом одержал россиянин Дмитрий Сафронов. Украинский атлет Игорь Цветов стал вторым. На телеканале UA: Перший показали, как все три атлета надели медали, но в тот момент, когда диктор по стадиону объявил о том, что сейчас прозвучит гимн страны-победителя, в эфире началась реклама.

Ранее сообщалось, что Цветов отказался делать совместную фотографию с Сафроновым и ещё одним призёром из России Артёмом Калашяном. Также он поступил и после стометровки.