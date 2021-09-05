Сихронистка Шишкина сравнила карантин перед встречей с президентом с шикарным отпуском

Трёхкратная олимпийская чемпионка (2012, 2016 и 2020) по синхронному плаванию Алла Шишкина высказала мнение о карантине, который российские олимпийцы вынужденно отбывают перед встречей с президентом Владимиром Путиным.

«Почему же мы вынуждены находиться на изоляции в течение 8 дней? Потому что, к сожалению, в мире до сих пор есть ковид и различные ограничения, с ним связанные. На 10 сентября у олимпийцев запланирована встреча с президентом и членами правительства РФ. Именно для этой встречи мы и проходим карантин.

И знаете, что я об этом думаю? Что у меня начался шикарный отпуск. Последние три недели у меня были насыщенные дни. Встречи, съёмки, интервью, праздники и т. д. и т. п. По факту я ещё не отдыхала после Олимпийский игр. И тут такой подарок.

Одно дело, когда ты сидишь на карантине на спортивной базе, которая за много лет тебе уже осточертела. При том, что ты не просто отдыхаешь, а ещё и тренируешься по 10 часов в день — и это не неделя, а гораздо-гораздо больше. И совсем другое — прекрасный отель в центре Москвы, с шикарным видом, которым я ежедневно любуюсь, сидя на подоконнике. Наконец-то я могу выспаться, посмотреть сериалы, почитать книгу и никуда не спешить. Эти дни пролетят быстро, я уверена», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».