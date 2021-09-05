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Российская легкоатлетка Елена Паутова выиграла серебро Паралимпиады в марафоне

Российская легкоатлетка Елена Паутова выиграла серебро Паралимпиады в марафоне
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35-летняя российская легкоатлетка Елена Паутова, представляющая нашу страну на Паралимпиаде в Токио (Япония) в категории спортсменов с нарушением зрения (Т12), сумела завоевать серебряную медаль в марафоне, преодолев дистанцию за 3 часа 4 минуты и 16 секунд.

Золото завоевала представительница Японии Мисато Мичисита (3:00.50), а бронзу взяла Лузанн Кутзее из ЮАР (3:11.13).

Напомним, вчера, в субботу, 4 сентября, сборная России опередила команду США и поднялась на третье место медального зачёта Паралимпийских игр. В активе российских паралимпийцев 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Лидирует в общем зачёте команда Китая (91-53-50), второй идёт сборная Великобритании (40-38-43). На счету американцев 35 золотых, 36 серебряных и 28 бронзовых медалей.

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